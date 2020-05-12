"Укрпошта" совместно со Smart Forwarding запускает сервис выкупа и доставки товаров с интернет-магазинов Англии

АО "Укрпошта" в партнерстве с компанией Smart Forwarding (с головным офисом в Греции) запускает сервис выкупа и доставки товаров с интернет-магазинов Англии.

Как сообщается в пресс-релизе почтового оператора, розданного во вторник, благодаря новой услуге, покупая товары в онлайн-магазинах Англии, украинцы имеют возможность оплачивать товары карточкой украинского банка. Для этого необходимо указать ссылку на желаемый товар в выбранном интернет-магазине и Smart Forwarding выкупит его. Рассчитать тарифы доставки также можно на сайте Smart Forwarding.

"Мы стремимся, чтобы даже во времена закрытых границ украинцы имели доступ к оригинальным товарам не выходя из дома с минимальными ценами доставки. Теперь наши клиенты имеют возможность покупать товары в английских интернет-магазинах по самым низким тарифам, с бесплатной растаможкой покупок до EUR 100 и без доплат брокерам. В ближайшее время мы планируем запустить подобный сервис в ряде других стран", - цитирует пресс-служба первого заместителя гендиректора "Укрпошты" Александра Перцовского.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на сайте Smart-Forwarding.com, создать учетную запись и пройти подтверждение личности в системе Smart Connect, оформить заказы и сформировать посылку из Англии в Украину и оплатить доставку в соответствующем разделе личного кабинета.

Отслеживать посылку онлайн по международному трек-номеру можно в личном кабинете на сайте Smart-Forwarding и на сайте "Укрпошты". Через 8-10 дней с момента отправки оплаченной посылки со склада в Англии ее можно будет забрать в одном из 11 тыс. отделений "Укрпошты", или заказать курьерскую доставку и получить ее дома.

Сервис работает в тестовом режиме.