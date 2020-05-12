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17:00 12.05.2020

Приток туристов в Одесскую область в этом году может достичь 4-5 млн, считает глава обладминистрации

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Приток туристов в Одесскую область в этом году может достичь 4-5 млн, считает глава обладминистрации

Одесса планирует в текущем году принять 4-5 млн туристов из-за возможных ограничений на выезд граждан Украины за границу, сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации со ссылкой на главу обладминистрации Максима Куцого.

"Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мер быть не должно. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к Covid-19 этот вопрос будет решен", - считает Куцый.

Вероятно, количество туристов может достичь 4-5 миллионов человек, добавил он. "Авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено, а потому основной поток туристов ожидаем именно в Одесской области. Одесса будет 100% туристическим центром Украины в этом году", - убежден чиновник.

Куцый также подчеркнул, что власти области будут соблюдать все рекомендации, которые будет предоставлять Кабмин, Министерство здравоохранения по количеству лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах, ресторанах после восстановления их работы.

Теги: #туризм #планы #одесская_область
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