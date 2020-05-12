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16:54 12.05.2020

В Киеве под Офисом президента жгли шины

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В Киеве под Офисом президента жгли шины

Во вторник под Офисом президента Украины активисты подожгли шины, инцидент исчерпан без серьезных конфликтов, задержанных и пострадавших нет, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Печерском райуправлении полиции Киева.

«Во вторник под Офисом президента Украины проходила акция, в ходе которой активисты подожгли шины. Возникла кратковременная перепалка межу участниками акции и правоохранителями. Задержанных и пострадавших нет», - сообщили в райуправлении, отметив, что по данному поводу обращений в полицию также не поступало.

Вместе с тем, как сообщили в райуправлении, за поджог шин пожарные составят соответствующие акты на правонарушителей.

Теги: #опу #полиция
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