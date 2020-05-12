"Укрзализныця" до конца 2020г планирует отремонтировать 300 пассажирских вагонов

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) до конца 2020 года намерено осуществить капитальный ремонт 300 пассажирских вагонов.

Как сообщил и.о. главы правления компании Иван Юрик на своей странице в Facebook во вторник, только в киевском депо в апреле уже отремонтировано 75 вагонов.

"Плановые работы проходят по графику. Уверен, что сможем максимально качественного подготовить подвижной состав перед стартом… К концу года планируем капитальный ремонт с модернизацией 300 вагонов. Это не маленькая цифра, учитывая падение экономики и финансовое состояние компании", - написал он.

Как сообщалось, в январе 2020 года бывший глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что "Укрзализныця" может отремонтировать 300-500 пассажирских вагонов в 2020 году.