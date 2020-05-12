"Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки

АО "Укрзализныця" разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19.

Как отмечается в сообщении на сайте компании, планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируем назначить еще 571 поезд и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", - сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов.

Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

Юрик также напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок из-за хронической недокомпенсации местными бюджетами за поездки льготных категорий граждан.

Так, по данным специалистов "Укрзализныци", при восстановлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 млн грн, а на втором - еще 224,5 млн грн.

"Компания понимает сложную ситуацию в экономике страны и продолжит добросовестно выполнять функции социального перевозчика. Однако мы также обращаем внимание на необходимость решения вопроса компенсаций за перевозку льготников и источников финансирования развития пригородного движения", - подчеркнул он.

Юрик призвал рассмотреть пример стран ЕС, где действует модель, согласно которой местное самоуправление берет участие в финансировании пригородного и регионального железнодорожного сообщения.