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16:13 12.05.2020

Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 25 тысячам, прирост за сутки - 967 человек

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Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 25 тысячам, прирост за сутки - 967 человек

В Беларуси, по состоянию на 12 мая, зарегистрировано 24 873 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Прирост за последние сутки составил 967 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 (на 11 мая - 135) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 12 мая выздоровели и выписаны 6 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 11 мая - 6 531).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 284 тыс. 445 тестов на коронавирусную инфекцию.

"По медицинским показаниям налажено экспресс тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией", - добавили в Минздраве.

Теги: #коронавирус #беларусь
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