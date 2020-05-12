СБУ блокировала деятельность 59 сайтов с азартными онлайн-играми

По материалам следователей Службы безопасности Украины получено решение суда о блокировании ведущими отечественными интернет-провайдерами доступа к запрещенным законодательством азартным играм.

Как сообщает пресс-центр СБУ, на данный момент уже закрыто доступ к 59 соответствующим интернет-платформам, в том числе к 20 самым популярным среди украинских азартных игроков.

В ведомстве подчеркнули, что СБУ будет принимать все необходимые меры, направленные на соблюдение законодательства Украины о запрете игорного бизнеса и привлечении виновных лиц к ответственности.