Зеленский вручил ордена "Золотая звезда" семьям погибших 1 декабря на Донбассе полковников СБУ Волочаева и Каплунова

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями погибших 1 декабря 2019 года на Донбассе Героев Украины, сотрудников Службы безопасности Украины Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова, и передал родственникам ордена "Золотая Звезда", которыми были награждены погибшие.

Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, Дениса Волочаева получили его жена Олеся Воротнюк и мама Галина Волочаева, а награду Дмитрия Каплунова президент вручил его жене Наталье Ждановой, маме Татьяне Каплуновой и отцу Виталию Каплунову.

"Денис Александрович (Волочаев – ИФ) – герой. Благодарен, что он защищал Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, что для каждого гражданина это – честь. Мое большое сочувствие и благодарность. Хочу вас поблагодарить за Дмитрия (Каплунова – ИФ). Я понимаю, что это очень маленькая награда за таких великих людей. Они отдали самое дорогое – свои жизни за наше спокойствие, за наши жизни", - сказал Зеленский, обращаясь к родным погибших.

Президент подчеркнул, что он, как отец, глубоко понимает горе родителей, потерявших своих сыновей.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов также выразил соболезнования родным погибших. "Мы чтим память героев, отдавших за свободу Украины собственную жизнь. Но на самом деле они стали героями еще тогда, когда присягнули на верность украинскому народу, когда выбрали непростую работу – защищать Родину, защищать людей", - отметил Баканов.

Галина Волочаева подчеркнула, что ее сын мечтал, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлено.

"Хочется, чтобы мечта Дениса, как и Дмитрия, как и других, кто погиб за суверенитет нашего государства, осуществилась. И чтобы вы приложили все усилия для этого", - сказала она, обращаясь к Зеленскому.

Как сообщалось, 3 декабря 2019 года Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно). Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

1 декабря 2019 на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.