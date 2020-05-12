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15:54 12.05.2020

Минфин запретил выплату чиновникам авансовых командировочных наличными

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Минфин запретил выплату чиновникам авансовых командировочных наличными

Министерство финансов запретило выплату авансовых командировочных наличными государственным служащим и сотрудникам госпредприятий и учреждений, если только это не требуется для обеспечения конфиденциальности сотрудников в военных формированиях и госорганах разведки, контрразведки или оперативно-розыскной деятельности.

Соответствующие изменения в инструкции о служебных командировках по Украине и за рубежом предусматривает указ Минфина №155 от 13 апреля 2020 года, который опубликован в "Официальном вестнике Украины" и вступил в силу во вторник.

Соответствующие выплаты должны проходить только в безналичной форме.

Теги: #командировочные #минфин
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