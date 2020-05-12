В Днепропетровской области с начала года у пятерых жителей диагностировали болезнь Лайма

С начала 2020 года более трехсот жителей Днепропетровской области пострадали от укусов клещей, у пятерых человек диагностировали болезнь Лайма, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

"Клещи в этом году активизировались рано - этому способствовала теплая зима. Первый случай укуса произошел еще в середине января. Всего их количество не больше, чем в прошлом году", - рассказали в департаменте здравоохранения ОГА.

Также в ОГА призвали не вытягивать клещи самостоятельно, а обращаться к медикам и поскольку клещи могут переносить болезнь Лайма и энцефалит.

"Встретить" клеща можно даже в собственном дворе. Чаще всего они сидят в траве, на высоте 20-60 см. Рекомендуется пользоваться специальными репеллентами, носить одежду с длинными рукавами светлого цвета", - добавили в Областном лабораторном центре.