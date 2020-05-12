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15:25 12.05.2020

У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозрение на коронавирус - Денисова

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У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозрение на коронавирус - Денисова

У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука появились симптомы коронавирусной инфекции: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Существенное ухудшение состояния здоровья Сергея произошло после того, как его этапировали из Брянского СИЗО в "ФКУСИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г.Москве". По прибытию в московскую тюрьму его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19", - написала Денисова на странице в Фейсбуке во вторник.

В то же время администрация "ФКУ СИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г.Москве" до сих пор не обеспечила украинского политзаключенного надлежащей медицинской помощью, средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.

"Безотлагательно обращаюсь к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры с целью надлежащего медико-санитарного обеспечения Сергея Бугайчука с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020 года, а также способствовать получению им средств индивидуальной защиты и необходимого лечения", - подчеркнула Денисова.

Кроме того, украинский омбудсмен обратилась к международному сообществу с призывом продолжать давление на Российскую Федерацию, чтобы заставить выполнять нормы международного права и не нарушать права укрианцев.

Как сообщалось, 11 июля 2018 года в Москве задержали проводника из Ровного Сергея Бугайчука. Ему инкриминируют то, что он в составе группы лиц из трех человек якобы переправлял через российско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие - пистолет Glock 19 и 10 стволов к пистолету "Макаров".

Теги: #рф #политзаключенные #денисова #коронавирус
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