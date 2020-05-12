Авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa планируют возобновить рейсы из Украины в конце мая – начала июня

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air и немецкая Lufthansa планируют возобновить рейсы из Украины в конце мая – начале июня.

Соответствующая информация размещена в системах бронирования авиакомпаний.

Wizz Аir, в частности, открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов стартуют с июня. ⠀

Lufthansa открыла бронирование рейсов из Киева в Берлин с июня.

Ранее возобновление прямых рейсов из Украины на конец мая 2020 года анонсировала национальная чешская авиакомпания Czech Airlines - из Праги в Киев и Одессу.