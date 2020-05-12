События

14:44 12.05.2020

Большинство стран мира постепенно продолжают смягчать введенные из-за COVID-19 ограничения

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Большинство стран мира постепенно продолжают смягчать введенные из-за COVID-19 ограничения

 

Все больше стран в разных регионах мира начинают снимать отдельные ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

В частности, во многих странах возобновляют работу предприятия малого и среднего бизнеса, открываются школы и детские сады.

К примеру, жители Сингапура со вторника могут отправиться в парикмахерскую, прачечную, а также в кондитерские. Однако при входе во все эти места жителей просят в обязательно порядке надеть маску и соблюдать дистанцию.

Во Франции на этой неделе начинают открываться дошкольные учреждения и начальные школы. Посещение пока не обязательное, родители сами определяют отправлять детей на занятия или оставить их дома.

В Бразилии президент страны Жаир Болсонару распорядился внести салоны красоты и спортзалы в список предприятий, чья деятельность жизненно важна во время пандемии коронавируса, и соответственно - открыть их для посещения.

В Индии местные власти решили частично открыть железнодорожное сообщение. Со вторника начинают курсировать специальные поезда между такими крупными городами, как, например, Дели и Мумбаи.

Власти Индонезии, со своей стороны, планируют ослабить ограничительные меры и разрешить жителям страны возрастом до 45 лет ходить на работу. По словам руководителя специальной группы по борьбе с коронавирусом Дони Монардо, такие шаги позволят предотвратить дальнейшие массовые увольнения в стране. По данным издания "Джакарта пост", за время пандемии почти 3 млн людей в Индонезии потеряли работу.

В африканских странах также наблюдаются ослабления ограничений. Например, в Сенегале во вторник приступили к открытию рынков, мечетей и церквей.

Между тем, в некоторых азиатских странах, которые одни из первых стали снимать ограничительные меры, появились опасения относительно возможности второй волны коронавирусной инфекции. В частности, за последние дни выявили десятки новых случаев заражения. В Сеуле даже объявили о намерении отложить на неделю возобновление работы школ с посещением из-за опасений относительно второй волны. Новые случаи также зарегистрированы и в китайском городе Ухань, который изначально стал эпицентром распространения инфекции. Местные власти объявили во вторник о намерении проверить все население города в 11 млн человек на предмет заражения коронавирусом.

Согласно данным портала Worldometers, отслеживающего ситуацию по коронавирусу, на данный момент в мире продолжают болеть около 2,4 млн человек, лишь 2% из которых переносят заболевание в серьезной и критической форме. За время пандемии выздоровели более 1,5 млн человек, почти 290 тыс. скончались.

Теги: #коронавирус #мир
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