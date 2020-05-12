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14:21 12.05.2020

В воинской части в Киеве нашли мертвым бойца – ВПС

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В воинской части в Киеве нашли мертвым бойца – ВПС

В Киеве в понедельник днем на территории поста выездной охраны воинской части (А0139) было обнаружено тело военного с огнестрельным ранением в голову, по факту чего в Единый реестр внесены данные по гибели военнослужащего, сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка в ВСУ.

"11.05.20 около 16.00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники национальной полиции", - говорится в обнародованном во вторник на странице ВСП сообщении.

Согласно информации, в понедельник в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается.

В в/ч А0139 дислоцируется 101-я отдельная бригада охраны Генерального штаба - соединение в составе Вооруженных сил Украины, которое подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба - главнокомандующему ВСУ. Бригада базируется в г.Киев, просп.Победы,55/2.

Теги: #киев #впс #всу
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