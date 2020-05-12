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14:13 12.05.2020

Причина смерти супругов-украинцев на Бали пока не установлена

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Причина смерти супругов-украинцев на Бали пока не установлена

Причина смерти двух граждан Украины, супружеской пары, найденных мертвыми на острове Бали в Индонезии, пока не установлена, местная полиция ожидает результатов экспертизы вещественных доказательств, проводится токсикологический анализ крови умерших, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По информации следователя, осуществляющего производство по делу, полицейский участок района Кута (г. Денпасар) в ближайшее время ожидает получить результаты экспертизы вещественных доказательств (напитки, еда и т.д.), собранных в гостиничном номере, где проживали украинцы. Правоохранительными органами Индонезии сейчас проводится предварительный токсикологический анализ крови умерших на предмет наличия в нем ядовитых веществ", - сказал Погорельцев агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он отметил, что в случае невозможности установления причин смерти по результатам указанных анализов, будет проведена аутопсия тел.

Посольство Украины в Индонезии вместе с местными органами власти и родственниками прорабатывают вопрос оформления документов о смерти и совершения других действий по репатриации умерших. Дело продолжает находиться на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии.

Как сообщалось, в конце апреля двое граждан Украины были найдены мертвыми на острове Бали в Индонезии. По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти украинцев, проводится расследование, сообщили ранее в МИД.

Теги: #бали #мид
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