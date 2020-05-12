События

14:07 12.05.2020

В Минобразования не исключают, что детские сады в этом году смогут работать летом

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В Минобразования не исключают, что детские сады в этом году смогут работать летом

В Министерстве образования допускают, что дошкольные учебные учреждения в этом году смогут работать летом.

"И, безусловно, учитывая обстоятельства, я думаю, что учреждения дошкольного образования могут и будут работать летом. Тут надо учитывать исключительно эпидемиологическую ситуацию", - сказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина-24" во вторник.

По ее словам, в дошкольных учреждениях нет такого понятия, как учебный год, он может быть в течение года, а режим работы учреждения определяет его учредитель.

Теги: #дети #минобразования #детский_сад
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