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13:29 12.05.2020

Во Франции на второй день ослабления ограничительных мер открываются детские сады и школы

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Во Франции на второй день ослабления ограничительных мер открываются детские сады и школы

Дети во Франции возвращаются на занятия в образовательные учреждения в рамках ослабления ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщают французские СМИ.

Согласно данным местных властей, работу на этой неделе возобновят 86% дошкольных учреждений и начальных школ, первые из которых начали открываться во вторник.

Региональные власти сами определяют, когда именно школьники смогут вернуться на учебу. В Париже, например, учреждения начнут принимать учащихся с четверга.

Занятия будут проходить при соблюдении мер социальной дистанции, в классах в дошкольных учреждения разрешено находиться не более 10 учащимся, в школах - до 15 человек.

Между тем, посещение школ в нынешних условиях не носит во Франции обязательного характера, родителям разрешено самим выбирать, отправлять детей в школы или нет.

Ожидается, что средние школы возобновят работу на следующей неделе.

За время пандемии во Франции зарегистрировано почти 180 тыс. случаев заражения, более 25 тыс. человек скончались. Еще почти 60 тыс. выздоровели.

С 11 мая во Франции начали отменять ограничения, введенные ранее весной из-за коронавируса.

Теги: #коронавирус #франция
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