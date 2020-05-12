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13:49 12.05.2020

ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля - и.о. министра образования

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ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля - и.о. министра образования

Внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, заявляет исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Планируем проведение ВНО начиная с 25 июня до 17 июля", - сказала Мандзий в эфире телеканала "Украина-24" во вторник.

По ее словам, в настоящее время Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.

Она уточнила, что этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом.

Теги: #мандзий #образование #вно
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