ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля - и.о. министра образования

Внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, заявляет исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Планируем проведение ВНО начиная с 25 июня до 17 июля", - сказала Мандзий в эфире телеканала "Украина-24" во вторник.

По ее словам, в настоящее время Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.

Она уточнила, что этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом.