Кабмин не учел религиозную сферу жизни украинцев в этапах послабления карантина, заявляют в УПЦ(МП)

В этапах послабления карантина Кабинет министров Украины учел разные сферы, но упустил религиозную сферу жизни украинцев, заявил управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич).

«Я имею информацию только ту, которая публикуется в СМИ. Насколько мне известно, из пяти этапов, которые запланированы по послаблению карантина, нигде религиозная часть дня не зафиксирована. Это удивительно! Потому что, с одной стороны, мы говорим, что Украина - очень религиозная страна, но с другой стороны, видим, что послабление карантина касается почти всех сфер деятельности, даже артистической - есть оценка и по циркам ... Но почему-то о Церкви забыли» - цитирует митрополита Антония центр информации УПЦ(МП).

Архиерей подчеркнул, что многих верующих людей Украины волнует вопрос, когда Церкви разрешат ослабить карантин.

Митрополит Антоний также рассказал, какие действия предприняли представители Церквей, чтоб решить вопрос с открытием храмов после карантина.

«Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров свои предложения, но я пока не знаю реакции на них. Это общая позиция всех религиозных организаций и конфессий, Которые входят во Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций », - сказал иерарх УПЦ (МП).