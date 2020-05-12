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13:03 12.05.2020

Власти Казахстана задумались о введении прогрессивной шкалы подоходного налога, создали рабгруппу

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Власти Казахстана задумались о введении прогрессивной шкалы подоходного налога, создали рабгруппу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога (ИПН) в отношении заработных плат.

"Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода", - сказал Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению.

"Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет", - добавил он.

По словам главы государства, основная цель введения прогрессивной шкалы ИПН заключается в том, чтобы "вывести из тени наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат".

"Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте. В условиях снижения доходов населения важно продолжить мониторинг состояния рынка", - добавил он.

Министерство национальной экономики Казахстана создает рабочую группу, которая определит ставки в рамках планируемого внедрения прогрессивной шкалы ИПН, сообщил замминистра Мади Такиев.

"У нас сегодня в министерстве национальной экономики создается рабочая группа по проработке данного вопроса (внедрение прогрессивной шкалы ИПН - ИФ-К). В данную рабочую группу войдут депутаты парламента, представители национальной палаты "Атамекен", отраслевых министерств и известные общественные деятели", - сказал Такиев на брифинге во вторник.

"Пороги и ставки, хочу заверить, что будут обсуждаться открыто", - добавил он.

Плательщиками индивидуального подоходного налога являются физические лица - резиденты и нерезиденты Казахстана. Доходы физлиц в виде дивидендов облагаются ставкой ИПН в размере 5%, все остальные виды доходов - 10%.

Теги: #налог #казахстан
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