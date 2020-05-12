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13:07 12.05.2020

Образ Голобородько строился от жизненных принципов Зеленского, а сериал "Слуга народа" не стоит примитивизировать и упрощать – Костюк

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Образ Голобородько строился от жизненных принципов Зеленского, а сериал "Слуга народа" не стоит примитивизировать и упрощать – Костюк

Кинообраз выдуманного президента Украины Василия Голобородько в сериале "Слуга народа", роль которого сыграл шестой президент Украины Владимир Зеленский, формировался от жизненных принципов самого Зеленского, а сам сериал не стоит примитивизировать и упрощать, отмечает заместитель руководителя Офиса президента, один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк.

"Знаете, зачастую, очень светлые и добрые люди в кино просто гениально играют злодеев. Но в обратную сторону – это не работает. Невозможно искренне понравиться миллионам зрителей, если ты сам по себе человек с гнильцой. Зритель очень чувствует фальшь. И герой Голобородько так любим и убедителен, потому что он не играет обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живет этим. Это то, что есть у Владимира Зеленского, и было перенесено на экран и рассказано кино-языком", - рассказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Костюк убежден, что Зеленский сохранил в реальности базовый посыл образа Голобородько, что может оставаться человеком и не терять связь с реальностью, действительно искренне стараться сделать лучше своей стране и ее гражданам.

При этом замруководителя ОП указал, что в кино и в жизни есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, и не нужно буквально, во всём, переносить кинообраз на реальную жизнь.

Так, Костюк пояснил, что президент Зеленский не может ездить на велосипеде, потому что его охрана несет уголовную ответственность за жизнь и безопасность главы государства, а Голобородько в сериале "Слуга народа" и не ездил на велосипеде – это был лишь клип в титрах.

"В кино он отказался от кортежа и от охраны. У него был один охранник и одна машина – но это кино, это упрощение, это минимизация. В реальной жизни президент сократил кортеж. Это уже не десять машин, не двенадцать, не пятнадцать. И улицы никто не перекрывает. Совсем же отказаться от охраны на данный момент невозможно. Хотя, я думаю, этого очень бы хотелось Владимиру Зеленскому", - подчеркнул он.

Костюк также отметил, что в "Слуге народа" было показано видение и ощущение авторами сериала процессов, которые происходят в стране и обществе, поэтому, по его мнению, это и имело такой отклик у людей в Украине.

"Многие люди напрасно примитивизируют эту историю. Говорят, что вот, народ выбрал Зеленского, потому что им показали сказочку о том, как честный учитель истории пришёл и сделал страну-рай. А на самом деле нет. Там же показаны все трудности. "Страна-рай" – это только самый финал. А до этого у него постоянно что-то не получалось, система сопротивлялась, в стране на экране была очень непростая ситуация", - сказал он.

Теги: #юрий_костюк #зеленский #слуга_народа #сериал
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