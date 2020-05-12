НАНУ нуждается в грамотном реформировании, а украинской науке необходим правильный импульс, считают в Офисе президента

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк считает, что Национальной академии наук Украины необходимо грамотное реформирование с разумным взвешенным подходом, чтобы помочь украинским ученым раскрыть потенциал и применить их знания в правильном направлении.

"Безусловно, НАНУ нуждается в грамотном реформировании. Но здесь профильный министр, как и министр культуры, должен быть по своему складу действительно дипломатом. Нельзя деятелям этих сфер заявить, что "все эти годы непонятно, на что выделялись средства, поэтому сейчас вас всех разгонят". Все-таки, люди, ученые – это то немногое, что у нас сохранилось. Они носители больших знаний, нужно только применить их в правильном направлении. У нас огромный потенциал в этой сфере, украинцы подарили миру множество открытий и изобретений. Нужно дать импульс нашему научному потенциалу", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Костюк отметил, что украинских ученых надо "холить и лелеять", но в то же время они должны быть готовы к каким-то изменениям с учетом современных реалий.

"Например, много исследований проводится на уровне университетов, но этому всему надо придать действенную форму. Запустить эффективный менеджмент, сделать всё правильно с точки зрения организации и маркетинга", - указал он.

Замруководителя ОП считает, что необходимо искать применение тем разработкам, которые делают, например, получающие премии президента молодые ученые в отрасли наук и техники, а не забывать о них на следующий день после вручения.

"И тогда у нас не будет историй, когда студенты Киевского политеха еще до iWatch сделали часы, которые меряют давление и другие медицинские параметры, и продали это китайцам", - подчеркнул он.