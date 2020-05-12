События

13:03 12.05.2020

НАНУ нуждается в грамотном реформировании, а украинской науке необходим правильный импульс, считают в Офисе президента

2 мин читать
НАНУ нуждается в грамотном реформировании, а украинской науке необходим правильный импульс, считают в Офисе президента

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк считает, что Национальной академии наук Украины необходимо грамотное реформирование с разумным взвешенным подходом, чтобы помочь украинским ученым раскрыть потенциал и применить их знания в правильном направлении.

"Безусловно, НАНУ нуждается в грамотном реформировании. Но здесь профильный министр, как и министр культуры, должен быть по своему складу действительно дипломатом. Нельзя деятелям этих сфер заявить, что "все эти годы непонятно, на что выделялись средства, поэтому сейчас вас всех разгонят". Все-таки, люди, ученые – это то немногое, что у нас сохранилось. Они носители больших знаний, нужно только применить их в правильном направлении. У нас огромный потенциал в этой сфере, украинцы подарили миру множество открытий и изобретений. Нужно дать импульс нашему научному потенциалу", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Костюк отметил, что украинских ученых надо "холить и лелеять", но в то же время они должны быть готовы к каким-то изменениям с учетом современных реалий.

"Например, много исследований проводится на уровне университетов, но этому всему надо придать действенную форму. Запустить эффективный менеджмент, сделать всё правильно с точки зрения организации и маркетинга", - указал он.

Замруководителя ОП считает, что необходимо искать применение тем разработкам, которые делают, например, получающие премии президента молодые ученые в отрасли наук и техники, а не забывать о них на следующий день после вручения.

"И тогда у нас не будет историй, когда студенты Киевского политеха еще до iWatch сделали часы, которые меряют давление и другие медицинские параметры, и продали это китайцам", - подчеркнул он.

Теги: #нану #наука #офис_президента #юрий_костюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:26 12.05.2020
Замглавы Офиса президента Костюк: свободолюбие и уважение – ценности, которые могут объединить Украину

Замглавы Офиса президента Костюк: свободолюбие и уважение – ценности, которые могут объединить Украину

13:07 12.05.2020
Образ Голобородько строился от жизненных принципов Зеленского, а сериал "Слуга народа" не стоит примитивизировать и упрощать – Костюк

Образ Голобородько строился от жизненных принципов Зеленского, а сериал "Слуга народа" не стоит примитивизировать и упрощать – Костюк

12:30 12.05.2020
Культура, образование и спорт не должны финансироваться по остаточному принципу, это стратегические сферы – замглавы ОП

Культура, образование и спорт не должны финансироваться по остаточному принципу, это стратегические сферы – замглавы ОП

12:19 12.05.2020
Замглавы ОП: с первого класса необходимо учить несколько языков, а русский может быть для украинцев дополнительным конкурентным преимуществом

Замглавы ОП: с первого класса необходимо учить несколько языков, а русский может быть для украинцев дополнительным конкурентным преимуществом

11:58 12.05.2020
Национальная идея не должна быть спущена сверху, а формулироваться путем большого общественного диалога на основе объединяющих ценностей – замглавы Офиса президента

Национальная идея не должна быть спущена сверху, а формулироваться путем большого общественного диалога на основе объединяющих ценностей – замглавы Офиса президента

11:00 12.05.2020
Замглавы ОП о подборе кадров: порядочного человека можно научить определенным навыкам, а честности научить нельзя

Замглавы ОП о подборе кадров: порядочного человека можно научить определенным навыкам, а честности научить нельзя

10:56 12.05.2020
Децентрализация власти в Украине нужна, но централизация в какой-то мере обязательно должна оставаться, считает замглавы ОП Костюк

Децентрализация власти в Украине нужна, но централизация в какой-то мере обязательно должна оставаться, считает замглавы ОП Костюк

10:12 12.05.2020
Коронавирус увеличил масштаб трудностей, которые и так изначально достались Зеленскому, но развитие страны будет продолжаться – замглавы ОП

Коронавирус увеличил масштаб трудностей, которые и так изначально достались Зеленскому, но развитие страны будет продолжаться – замглавы ОП

10:01 12.05.2020
Зеленский за год стал жестче, прагматичнее и менее доверчив, при этом не теряет человечности и порядочности – замглавы ОП Костюк

Зеленский за год стал жестче, прагматичнее и менее доверчив, при этом не теряет человечности и порядочности – замглавы ОП Костюк

22:21 05.05.2020
После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

После пандемии планируется азиатское турне Зеленского – замглавы ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЮРИЙ КОСТЮК ЗЕЛЕНСКИЙ СЛУГА НАРОДА СЕРИАЛ

Образ Голобородько строился от жизненных принципов Зеленского, а сериал "Слуга народа" не стоит примитивизировать и упрощать – Костюк

КОРОНАВИРУС ЗЕЛЕНСКИЙ

Существующие показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в Украине

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве растет количество инфицированных COVID-19, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии - Кличко

ЮРИЙ КОСТЮК КОРОНАВИРУС ЗЕЛЕНСКИЙ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Коронавирус увеличил масштаб трудностей, которые и так изначально достались Зеленскому, но развитие страны будет продолжаться – замглавы ОП

СНБО КОРОНАВИРУС

В большинстве областей Украины больных COVID-19 за сутки стало больше

ПОСЛЕДНЕЕ

В воинской части в Киеве нашли мертвым бойца – ВПС

Причина смерти супругов-украинцев на Бали пока не установлена

В Минобразования не исключают, что детские сады в этом году смогут работать летом

ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля - и.о. министра образования

Кабмин не учел религиозную сферу жизни украинцев в этапах послабления карантина, заявляют в УПЦ(МП)

Во Франции на второй день ослабления ограничительных мер открываются детские сады и школы

Кировоградская область лидирует в Украине по количеству выздоровевших от коронавируса

Власти Казахстана задумались о введении прогрессивной шкалы подоходного налога, создали рабгруппу

Ситуация с коронавирусом в Беларуси терпимая - Лукашенко

Существующие показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА