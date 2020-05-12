В Харьковской области число медиков с подтвержденным COVID-19 превысило полторы сотни

Из 28 случаев заболевания COVID-19, который были лабораторно подтверждены за минувшие сутки в Харьковской области, более четверти (8 случаев) приходится на медицинских работников.

"Среди заболевших за последние сутки - +8 медиков", - написал в своем телеграм-канале глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Таким образом, по данным Харьковской ОГА, по состоянию на утро вторника диагноз COVID-19 подтвержден в общей сложности у 157 медиков.

Всего за весь период наблюдения в области зафиксировано 1041 подозрение на COVID-19 (в том числе 41 - за последние сутки). Из них 623 - подтверждено, 272 - опровергнуто. Остальные на стадии проверки.

Из 623 заболевших 80 людей выздоровели, 19 умерли. 222 человека госпитализированы (из них 1 подключен к аппарату ИВЛ, 4 - на кислородной поддержке (маске)), 302 - на самоизоляции.Кроме того, госпитализированы 115 человек с подозрением на COVID-19.

Почти 60% заболевших (373 человека) - харьковчане. Среди районов области больше всего случаев заболевания зарегистрированы в Харьковском (62), Змиевском (42) и Валковском (34).