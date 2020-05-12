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12:49 12.05.2020

В ЮАР 18 украинцев просят МИД помочь им вернуться на родину

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В ЮАР 18 украинцев просят МИД помочь им вернуться на родину

Украинцы, оказавшиеся в период карантина в ЮАР, обратились в письме к министру иностранных дел Украины и просят помочь им вернуться на родину.

Как отмечается в письме-обращении, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", среди вынужденно остающихся в ЮАР украинцев - женщина с требующим рецептурных медикаментов хроническим заболеванием; беременная девушка на седьмом месяце; женщина с ребенком в возрасте одного года; безработный парень, а также люди, от заработка которых зависит жизнь оставшихся в Украине семей.

"У большинства визы давно просрочены… Посольство Украины в ЮАР предоставляет нам как можно больше информации, но от них ничего не зависит", - отмечается в письме.

Украинцы просят предоставить им гарантии на быстрое возвращение домой.

"Мы готовы пройти самоизоляцию по программе "Дій Вдома". Но сначала нам нужно быть дома. В соседних африканских странах тоже есть наши соотечественники. Почему нельзя, в конце концов, нас всех забрать?", - говорится в тексте письма.

Как сообщалось, 10 мая эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении в Украину прибыло более 300 пассажиров.

Теги: #коронавирус #юар #мид
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