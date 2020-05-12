Смягчая карантинные мероприятия, нужно решить вопрос с транспортом – секретарь Полтавского горсовета

Ослабив карантинные мероприятия, правительство Украины должно дать и четкие рекомендации, как в это время работает общественный транспорт, считает секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота.

"К сожалению, Кабинет министров, принимая решение по ослаблению карантина, не принял никакого решения по транспорту. Пока что он работает в спецрежиме и пока что люди пользуются теми пропусками, которые мы выдавали. Я считаю, что правительство в ближайшее время должно дать четкие разъяснения, что делать с перевозками", - сказал Шамота в эфире телеканала "Украина-24" во вторник.

По его словам, если со смягчением карантинных мероприятий открываются салоны красоты, торговые центры, то люди как-то туда должны добираться.

Он рассказал, что в Полтаве начались ослабления карантина. В частности, открылись магазины мобильной связи, в ближайшее время планируется открыть непродовольственные рынки.

"Эти послабления понемногу начинают действовать. Это касается и детских площадок, и спортивных площадок, которые сейчас уже могут быть открытыми, это касается и парков, которые тоже открыты для посещения", - отметил Шамота.