События

12:42 12.05.2020

Кличко: общественный транспорт в Киеве пока продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам

2 мин читать
Кличко: общественный транспорт в Киеве пока продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам

Снимать ограничения на работу общественного транспорта в столице пока рано, и минимум до 22 мая сохранится проезд по спецпропускам, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще раз подчеркну: все будет зависеть от эпидемиологической cитуации в городе. Как видим, вирус пока не отступает. И в последние дни у нас не оптимистическая динамика заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам. До 22 мая точно", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что с сегодняшнего дня город увеличил количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, запущдены дополнительные маршруты из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

В режиме спецрейсов будут курсировать некоторые автобусные маршруты. С их расписанием можно ознакомиться на сайте КГГА. Проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

Кличко напомнил, что на маршруты ежедневно выходит до 300 автобусов, троллейбусов и трамваев "Киевпасстранса". Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфицирую как перед выездом на линию, так и в течение дня.

Решение об открытии метро будет принимать Кабинет министров, который, собственно, его и закрыл, напомнил мэр.

Кличко также отметил, что начавшийся со вторника первый этап ослабления ограничений будет "тестом на то, готовы ли мы жить по правилам".

"С сегодняшнего дня в столице начали первый этап ослабления ограничений. Работают магазины площадью до 300 кв. м, парикмахерские и салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов, небольшие производства, некоторые другие учреждения, о которых мы говорили. Открылись также 27 продовольственных рынков", - сказал Кличко, подчеркнув, что для работы всех предприятий прописан четкий регламент и правила безопасности, "соблюдать которые должны все без исключения".

"Чтобы понимать, где у нас основные риски и где могут быть вспышки заболевания. Первый этап - это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Но, если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, - другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас не будет", - заявил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 12.05.2020
Существующие показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в Украине

Существующие показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в Украине

12:49 12.05.2020
В Харьковской области число медиков с подтвержденным COVID-19 превысило полторы сотни

В Харьковской области число медиков с подтвержденным COVID-19 превысило полторы сотни

12:49 12.05.2020
В ЮАР 18 украинцев просят МИД помочь им вернуться на родину

В ЮАР 18 украинцев просят МИД помочь им вернуться на родину

12:48 12.05.2020
Смягчая карантинные мероприятия, нужно решить вопрос с транспортом – секретарь Полтавского горсовета

Смягчая карантинные мероприятия, нужно решить вопрос с транспортом – секретарь Полтавского горсовета

12:34 12.05.2020
Украинские ТРЦ за время карантина потеряли около 7 млрд грн

Украинские ТРЦ за время карантина потеряли около 7 млрд грн

12:24 12.05.2020
В Киеве растет количество инфицированных COVID-19, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии - Кличко

В Киеве растет количество инфицированных COVID-19, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии - Кличко

12:09 12.05.2020
В Киеве днем ожидаются грозы и шквалы

В Киеве днем ожидаются грозы и шквалы

11:53 12.05.2020
Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

11:17 12.05.2020
Россия по числу случаев Covid-19 вышла на второе место в мире после США

Россия по числу случаев Covid-19 вышла на второе место в мире после США

10:19 12.05.2020
В Госпогранслужбе Украины подтверждено уже 27 случаев COVID-19

В Госпогранслужбе Украины подтверждено уже 27 случаев COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС ЗЕЛЕНСКИЙ

Существующие показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в Украине

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

В Киеве растет количество инфицированных COVID-19, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии - Кличко

ЮРИЙ КОСТЮК КОРОНАВИРУС ЗЕЛЕНСКИЙ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Коронавирус увеличил масштаб трудностей, которые и так изначально достались Зеленскому, но развитие страны будет продолжаться – замглавы ОП

СНБО КОРОНАВИРУС

В большинстве областей Украины больных COVID-19 за сутки стало больше

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине за минувшие сутки 375 новых случаев Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине похолодает, местами дожди и ночные заморозки

Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбимую работу"

Разоблачены пророссийские интернет-агитаторы из Хмельницкого и Ивано-Франковска, призывавшие к свержению власти в Украине

НАБУ закрыло дело о внесении недостоверных сведений в е-декларацию против Грымчака из-за отсутствия состава преступления

В Кривом Роге СБУ разоблачила подпольный цех по производству некачественных антисептиков

Минцифры подписало меморандум с ЮНИСЕФ в Украине

Федоров заверил, что обнародованные в телеграм-боте Ua Baza BOT пользовательские данные не имеют отношения к приложению "Дия"

Трамп следит за данными о попытках хакеров из КНР украсть у США данные о вакцине против COVID-19

ЕС не исключает второй волны пандемии COVID-19, обещает готовиться

Коронавирус увеличил масштаб трудностей, которые и так изначально достались Зеленскому, но развитие страны будет продолжаться – замглавы ОП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА