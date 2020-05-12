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12:17 12.05.2020

В Украине похолодает, местами дожди и ночные заморозки

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В Украине похолодает, местами дожди и ночные заморозки

В ближайшие сутки большинство областей Украины окажутся в поле повышеного давления и под влиянием холодного воздуха, арктического происхождения с севера Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Погода ожидается без осадков, лишь ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, днем в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, в западных областях заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 4-9° тепла; днем 12-17°, в южной части до 19° тепла, в Карпатах 7-12°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 2-4° тепла, на почве заморозки 0-2°; днем 14-16° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 мая самая высокая температура днем была 29,9° в 1996г., самая низкая ночью -0,8° в 1900г.

В четверг, 14 мая, взападных, северных, днём и в центральных областях дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, в восточной части страны 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°; днём в большинстве западных и северных областей 13-18° тепла, на остальной территории 19-26°.

В Киеве 14 мая временами дождь, возможна гроза. Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

12 мая температура воды в Черном и Азовском морях 14-18°, в районе Одессы 10°; в Днепре возле Києва 14°.

Теги: #погода #прогноз
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