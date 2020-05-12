В Киеве днем ожидаются грозы и шквалы

Во вторник, 12 мая, в Киеве ожидаются порывы и шквалы ветра 15-20 м / с, днем грозы (желтый уровень опасности), сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

"Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в сообщении КГГА.

Городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения.

"Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности", - подчеркнули в КГГА.