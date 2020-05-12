Разоблачены пророссийские интернет-агитаторы из Хмельницкого и Ивано-Франковска, призывавшие к свержению власти в Украине

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность группы интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в сети публичные призывы к изменению государственных границ и свержения власти.

"Досудебное расследование установило, что двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сообщества сепаратистского толка. Злоумышленники действовали под "прикрытием" украинской SMM-структуры", - сообщает во вторник пресс-центр СБ Украины.

В интернете они распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантине из-за COVID-19, дискредитацию органов государственной власти. Но главное - агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины.

"Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтверждают: они содержат публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственного свержения конституционного строя", - говорится в сообщении.

Проведены обыски, изъяты компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства.

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Вопрос об уведомлении злоумышленников подозрения решается. Продолжаются безотлагательные следственные действия.