В Кривом Роге СБУ разоблачила подпольный цех по производству некачественных антисептиков

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в г.Кривой Рог (Днепропетровская область) изготовление и сбыт оптовых партий фальсифицированных дезинфицирующих средств в регионе, сообщает пресс-центр СБУ.

"Трое жителей Кривого Рога организовали нелегальное производство антисептиков для продажи. Подпольный цех дельцы обустроили на окраине города в арендованном помещении на закрытой территории промышленной базы. Фигуранты изготавливали фальсификат под видом известного отечественного бренда из сырья сомнительного происхождения", - сказано в сообщении.

Так, готовую продукцию злоумышленники продавали через интернет и по почте переправляли заказчикам. Также дельцы реализовывали товар в собственных оптово-розничных торговых точках.

В ходе обысков по месту изготовления контрафакта, в помещениях и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли почти 4 тыс. флаконов готового для продажи поддельного антисептика, 300 литров спирта неустановленного происхождения, глицерин, пустую тару, полиграфическую продукцию и записи черновой бухгалтерии.

"По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость обнаруженного товара составляет почти 1 млн грн", - добавили в ведомстве.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам махинации

Также проверяется информация о причастности к производству фальсификата должностных лиц правоохранительных органов, которые вероятно способствовали противоправной деятельности.