События

10:33 12.05.2020

Федоров заверил, что обнародованные в телеграм-боте Ua Baza BOT пользовательские данные не имеют отношения к приложению "Дия"

2 мин читать
Федоров заверил, что обнародованные в телеграм-боте Ua Baza BOT пользовательские данные не имеют отношения к приложению "Дия"

Обнародованная при помощи телеграм-бота персональная информация пользователей не связана с работой приложения "Дия", заверил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Это невозможно даже теоретически! Во-первых, и самое главное: "Дия" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте намного, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает "Дия", - написал Федоров в своем Телеграм-канале .

Он также сообщил, что предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете (скрытая сеть, соединения которой устанавливаются с использованием нестандартных протоколов и портов).

"В частности, речь идет о базе данных ПриватБанка, а также других частных (негосударственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin", - подчеркнул министр цифровой трансформации.

По его словам, Службой безопасности Украины уже начаты соответствующие следственные действия по работе телеграмм-бота и по отношению к доступным в нем персональным данных.

Ранее в соцсетях пользователи начали писать о якобы "сломанном" приложении "Дия" и утечке их персональных данных. Аналогичный пост разместил на своей странице в Facebook народный депутат Александр Дубинский, однако позже скрыл его "до момента получения разъяснений" от Федорова.

Как сообщалось, за три месяца работы мобильное приложение "Дия" скачали 3 млн пользователей.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Теги: #федоров #дия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 01.05.2020
Все больше пересекающих границу украинцев устанавливают приложение "Дий вдома" для прохождения самоизоляции – совещание у президента

Все больше пересекающих границу украинцев устанавливают приложение "Дий вдома" для прохождения самоизоляции – совещание у президента

13:47 29.04.2020
Кабмин разрешил вход в Дом правительства по предъявлению паспорта в электронном формате в мобильном приложении «Дия»

Кабмин разрешил вход в Дом правительства по предъявлению паспорта в электронном формате в мобильном приложении «Дия»

12:30 27.04.2020
Минцифры запустило на портале "Дия" кабинет гражданина

Минцифры запустило на портале "Дия" кабинет гражданина

17:19 15.04.2020
Кабмин одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия"

Кабмин одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия"

10:15 07.04.2020
Мобильное приложение "Дия" скачали более 2 млн украинцев - Минцифры

Мобильное приложение "Дия" скачали более 2 млн украинцев - Минцифры

16:25 10.03.2020
"Укрпошта" запускает возможность получения отправления по электронным водительским правам в приложении "Дия"

"Укрпошта" запускает возможность получения отправления по электронным водительским правам в приложении "Дия"

19:42 04.03.2020
Вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров

Вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров

13:31 04.03.2020
Федоров подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации

Федоров подал электронную декларацию как кандидат на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации

11:46 27.02.2020
Кабмин разрешил украинским компаниям трудоустроить 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов с получением вида на жительство - Федоров

Кабмин разрешил украинским компаниям трудоустроить 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов с получением вида на жительство - Федоров

16:37 12.02.2020
Lifecell сделал трафик в приложении "Дия" безлимитным и бесплатным

Lifecell сделал трафик в приложении "Дия" безлимитным и бесплатным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЮРИЙ КОСТЮК КОРОНАВИРУС ЗЕЛЕНСКИЙ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Коронавирус увеличил масштаб трудностей, которые и так изначально достались Зеленскому, но развитие страны будет продолжаться – замглавы ОП

СНБО КОРОНАВИРУС

В большинстве областей Украины больных COVID-19 за сутки стало больше

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине за минувшие сутки 375 новых случаев Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 85 выздоровели

ЕС КОРОНАВИРУС

ЕС не исключает второй волны пандемии COVID-19, обещает готовиться

ООС ОБСТРЕЛ АВДЕЕВКА

В Авдеевке боевики обстреляли жилой квартал

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ закрыло дело против Грымчака из-за отсутствия состава преступления

В Кривом Роге СБУ разоблачила подпольный цех по производству некачественных антисептиков

Минцифры подписало меморандум с ЮНИСЕФ в Украине

В Госпогранслужбе Украины подтверждено уже 27 случаев COVID-19

Трамп следит за данными о попытках хакеров из КНР украсть у США данные о вакцине против COVID-19

ЕС не исключает второй волны пандемии COVID-19, обещает готовиться

Коронавирус увеличил масштаб трудностей, которые и так изначально достались Зеленскому, но развитие страны будет продолжаться – замглавы ОП

В Индонезии намерены разрешить людям моложе 45 лет ходить на работу

В большинстве областей Украины больных COVID-19 за сутки стало больше

В материковом Китае за сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных больных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА