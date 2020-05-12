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10:15 12.05.2020

Трамп следит за данными о попытках хакеров из КНР украсть у США данные о вакцине против COVID-19

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Трамп следит за данными о попытках хакеров из КНР украсть у США данные о вакцине против COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за сообщениями о попытках хакеров из Китая получить данные об американских разработках вакцины против коронавируса COVID-19.

"Мы следим за этим очень внимательно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Я недоволен Китаем", - добавил Трамп, говоря об отношениях в КНР в целом.

В понедельник американская пресса сообщила, что ФБР и министерство внутренней безопасности США намерены в ближайшие дни публично предупредить, что хакеры из Китая пытаются получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.

По мнению администрации США, китайцев интересуют результаты исследований в США по созданию лекарства от коронавируса.

В черновой версии документа, который собираются обнародовать власти США, утверждается, что имеющие отношение к властям КНР хакеры стремятся незаконно получить доступ к "ценной интеллектуальной собственности и к информации о здравоохранении. Речь идет о вакцинах, о методах лечения, а также о тестах (на выявление вируса - ИФ)".

Теги: #сша #трамп #китай #коронавирус
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