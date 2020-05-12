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10:12 12.05.2020

ЕС не исключает второй волны пандемии COVID-19, обещает готовиться

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ЕС не исключает второй волны пандемии COVID-19, обещает готовиться

В Еврокомиссии (ЕК) допускают наступление в будущем второй волны пандемии коронавируса, заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер.

"Что касается второй волны, мы постоянно продолжаем наши усилия по координации с государствами-членами, с различными органами, в частности, с комитетом по охране здоровья. Эта работа также ведется в ходе еженедельных видеоконференций с участием соответствующих еврокомиссаров и государств-членов", - сказал пресс-секретарь в понедельник в Брюсселе.

"Информация о состоянии дел в том, что касается медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и других материалов, используется Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) для подготовки к возможной второй волне. Центр анализирует эту информацию и размышляет над мерами, которые будут приниматься во время возможной второй волны", - объяснил представитель ЕК.

Он сослался на предупреждение ЕCDC о том, что государства-члены ЕС должны готовиться к второй волне заражений и использовать все возможные средства для улучшения своих систем надзора за эпидемиологической ситуацией. Де Кеерсмэкер отметил, что Еврокомиссия участвует в подготовительной работе и намерена продолжать взаимодействовать с ECDC и государствами-членами, чтобы гарантировалась информация о наличии рисков и чтобы граждане "хорошо понимали, что вторая волна может наступить даже в случае, если первая волна была корректно взята под контроль".

Теги: #ес #коронавирус
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