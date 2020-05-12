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10:02 12.05.2020

В материковом Китае за сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных больных

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В материковом Китае за сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных больных

В материковом Китае за истекшие сутки был зарегистрирован один новый случай активной формы коронавируса и 15 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Единственный больной с активной формой коронавируса выявлен в автономном районе Внутренняя Монголия, куда прибыл из-за границы.

Все 15 бессимптомных случаев зафиксированы внутри страны, 760 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

В воскресенье Госкомздрав зафиксировал 17 новых случаев заражения в активной форме и 12 протекающих без симптомов.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 919 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 691 - ввезенный из-за границы.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 115 человек, состояние 10 больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за стуки не зафиксировано новых случая заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 532 случая заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 047 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 440 (шесть случаев смерти).

Теги: #китай #коронавірус
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