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10:01 12.05.2020

Зеленский за год стал жестче, прагматичнее и менее доверчив, при этом не теряет человечности и порядочности – замглавы ОП Костюк

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Зеленский за год стал жестче, прагматичнее и менее доверчив, при этом не теряет человечности и порядочности – замглавы ОП Костюк

Президент Украины Владимир Зеленский изменился за почти год своего пребывания на посту, стал жестче, прагматичнее и менее доверчивым, но при этом не потерял необходимых базовых качеств – человечности и порядочности, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк.

"Я думаю, правильнее сказать, что президент и все мы менялись в течение года. Президент стал жестче, прагматичнее, менее доверчив. Но это нормальный, естественный процесс. В то же время очень важно, что мы не теряем и не потеряем тех базовых своих качеств, которые очень необходимы, – это человечность и порядочность", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Костюк считает, что у Зеленского и его команды изначально был завышенный кредит доверия к людям, но постепенно пришло понимание, что нередко люди преследуют свои собственные интересы, не думая о стране.

"Тебе хочется в человеке сначала видеть хорошее, ты доверяешь ему, думаешь, что он правда хочет изменить страну. И ты до последнего не хочешь верить, что он может обмануть, преследуя свои меркантильные интересы. А потом ты узнаешь, что там двойное, тройное и еще какое-то дно. Увы, часть политиков думает только о себе. Совесть там "не ночевала". Украина для них либо пустой звук, либо просто бизнес-проект. Такое, к сожалению, положение вещей", - пояснил он.

Теги: #юрий_костюк #зеленский #офис_президента
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