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09:44 12.05.2020

Борис Джонсон разрешил англичанам загорать и почти без ограничений заниматься спортом

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Борис Джонсон разрешил англичанам загорать и почти без ограничений заниматься спортом

Премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил о решении ослабить со среды меры по изоляции на территории Англии.

В ходе телеобращения он пояснил, что англичанам можно будет больше находиться на воздухе. "Будет разрешено загорать, путешествовать на машинах, заниматься спортом", - сказал он.

Джонсон пояснил, что в данной части Великобритании занятия спортом будут допустимы без ограничений. Речь, в частности, идёт о командных видах спорта, однако только при условии, что играют друг с другом - только проживающие вместе люди.

В целом же он призвал британцев продолжать соблюдать меры по социальному дистанцированию. Джонсон пообещал увеличить штрафы "для небольшого меньшинства, которое нарушает правила (по самоизоляции - ИФ)".

Премьер подтвердил, что прибывающих из-за границы людей ожидает карантин.

Ограничительные меры в стране были введены ранее весной для борьбы против распространения коронавируса COVID-19.

Джонсон пояснил, что власти будут отслеживать ситуацию с коронавирусом. В случае благоприятного развития событий правительство продолжит поэтапно снимать ограничения.

Следующая фаза наступит, самое ранее, 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу ныне закрытые магазины и школы.

Третья фаза, в рамках которой могут открыться многие общественные места, гостиницы, наступит, самое ранее, в июле.

Теги: #борис_джонсон #великобритания #джонсон #коронавирус
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