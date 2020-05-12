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09:40 12.05.2020

На Закарпатье к концу года планируется отремонтировать рекордные 370 км дорог

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На Закарпатье к концу года планируется отремонтировать рекордные 370 км дорог

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область посетил пункт пропуска на границе с Венгрией и ознакомился с состоянием реализации в регионе национальной программы "Большая стройка", который продолжается, несмотря на карантинные меры в Украине.

"Увидели пять садов и пять школ, которые должны быть готовы несмотря ни на что, чтобы 1 сентября счастливые дети пошли в нормальные условия. Начато строительство семи спортивных комплексов – даже там, где этого не было много лет", - рассказал президент.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский также отметил, что в рамках программы планируется до конца 2020 года отремонтировать рекордные 370 км дорог на Закарпатье.

"Это действительно большое количество, если с 2018 на 2019 год у нас было без Мариупольской дороги где-то 600 км на всю страну, то тут почти 400 на одну область. Дороги, инфраструктура – один из важнейших приоритетов для нашего государства", - заявил он.

Отдельно в пункте пропуска президент посетил мостовой переход на границе через реку Тиса. Главе государства доложили, что трафик по мосту слишком плотный из-за его низкой пропускной способности. При этом невозможно модернизировать объект, увеличив количество полос.

"Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик", - отметил Зеленский.

Для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь. Она синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовиков, по времени, о котором водителям будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.

Теги: #коронавирус #зеленский #ремонт #ремонт_дорог #дороги #закарпатская_область
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