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09:40 12.05.2020

Шмыгаль считает переломным этапом, когда количество выздоровевших от коронавируса за сутки будет равным или превышать количество заболевших

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Шмыгаль считает переломным этапом, когда количество выздоровевших от коронавируса за сутки будет равным или превышать количество заболевших

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает переломным этапом, когда количество тех, кто выздоровел от коронавируса за сутки, будет превышать или будет равным количеству заболевших.

"Мы идем довольно ровно последние 7-8 дней. Не увеличивается ежедневное количество заболевших. Но мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превышало или было равным количеству заболевших. Этот этап очень важен. Он переломный", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Завтрак с 1+1" во вторник утром.

По словам премьер-министра, пока речь не идет о том, что надо будет снова вводить в стране полный "локдаун".

"Мы говорим об адаптивном карантине. Если будут локальные заболевания в том или ином городе - мы вводим карантин локально там, где возникают вспышки. Так будет жить весь мир, пока не найдет вакцину", - добавил он.

Также Шмыгаль отметил, что сейчас речь не идет, о каких-либо датах.

"Сегодня мы говорим о том, что официально карантин в стране действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен", - отметил премьер-министр.

Он также напомнил, что восстановление движения общественного транспорта - метро и междугороднего - состоится на третьем этапе выхода из карантина.

"Однако когда это произойдет - зависит от динамики заболеваемости", - подчеркнул премьер.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
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