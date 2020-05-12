События

09:40 12.05.2020

США планируют обвинить КНР в попытках украсть данные о разработке вакцины от COVID-19

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США планируют обвинить КНР в попытках украсть данные о разработке вакцины от COVID-19

ФБР и министерство внутренней безопасности США намерены в ближайшие дни публично предупредить, что хакеры из Китая пытаются получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса COVID-19, пишет The New York Times.

По мнению администрации США, китайцев также интересуют результаты исследований в США по созданию лекарства от коронавируса.

В черновой версии документа, который собираются обнародовать власти США, утверждается, что имеющие отношение к властям КНР хакеры стремятся незаконно получить доступ к "ценной интеллектуальной собственности и к информации о здравоохранении. Речь идет о вакцинах, о методах лечения, а также - о тестах (на выявление вируса - ИФ)".

Согласно информации Вашингтона, целью хакеров является как госучреждения, так и частные американские лаборатории.

Газета отмечает, что это - очередной выпад властей США против Китая по поводу коронавируса. В Вашингтоне часто повторяют, что Пекин, вероятно, мог бы сделать больше для того, чтобы избежать распространения заболевания по всему миру.

Теги: #сша #фбр #китай #коронавирус
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