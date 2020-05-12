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09:36 12.05.2020

Степанов: есть примеры усиления карантина местными властями

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Степанов: есть примеры усиления карантина местными властями

В Украине в целом ослабили карантин, однако есть примеры усиления таких мер местными властями в Киеве и Черновцах, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Конечно, мы держим контакт с руководителями местного самоуправления и областей. В целом со вчерашнего дня по всей стране введено ослаблении екарантина. Местные власти могут усиливать карантин. Есть примеры – в Киеве не открываются ТРЦ, а в Черновцах не будут работать салоны красоты",- сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов
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