Степанов: есть примеры усиления карантина местными властями

В Украине в целом ослабили карантин, однако есть примеры усиления таких мер местными властями в Киеве и Черновцах, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Конечно, мы держим контакт с руководителями местного самоуправления и областей. В целом со вчерашнего дня по всей стране введено ослаблении екарантина. Местные власти могут усиливать карантин. Есть примеры – в Киеве не открываются ТРЦ, а в Черновцах не будут работать салоны красоты",- сказал он.