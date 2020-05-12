Степанов: человек просто по желанию не может бесплатно тестироваться на COVID-19

Если у человека нет симптомов COVID-19 и он не является контактным, то он не может пройти бесплатное тестирование методом ПЦР, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Если у человека нет симптомов коронавируса и, кроме того, он не является контактным и это исключительно желание, то это не предусмотрено алгоритмом насчет бесплатного тестирования. Хочу еще раз напомнить, что обязательному тестированию бесплатно подлежат пациенты с симптомами коронавирусной болезни, контактные, медики, работающие с пациентами с COVID-19, также мы добавили работников Национальной полиции и Национальной гвардии, а также всех больных пневмонией",- сказал он.