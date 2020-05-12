В ВСУ за сутки зафиксировано 5 новых случаев коронавируса

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро вторника, 12 мая, лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"На 7:00 12 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 55 человек и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в "Фейсбук".

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находятся два человека: в изоляторе медицинского пункта воинской части Черновицкого гарнизона - 1 военнослужащий, в инфекционной больнице г.Кропивницкий - 1 сотрудник ВСУ.

Также три человека (Черновицкий гарнизон - 1 военнослужащий и Ровенская область - 2 сотрудника ВСУ) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - добавили медики.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) - 274 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 39 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине подтвержден 16 023 случаяCOVID-19, в том числе 375 новых случая за сутки.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице 16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.