Пенс самоизолировался после того, как его пресс-секретарь заразилась коронавирусом

Вице-президент США Майк Пенс принял решение самоизолироваться после того, как в пятницу его пресс-секретарь Кэти Миллер заразилась коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Речь идет о мере предосторожности, поскольку сам Пенс не болен: в воскресенье он прошел проверку на коронавирус: результаты анализов - отрицательные.

В субботу вице-президент США не принял участие в совещании с президентом Дональдом Трампом и военачальниками.