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07:15 12.05.2020

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

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Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе,  украинские военнослужащие не пострадали,  сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник  утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Авдеевка, Красногоровка, Старогнатовка,  Крымское, Южное.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух боевиков НВФ.

«С начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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