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05:47 12.05.2020

Трамп отправится в Пенсильванию 14 мая

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Трамп отправится в Пенсильванию 14 мая

Президент США Дональд Трамп отправится в город Аппер-Макунги (штат Пенсильвания), где посетит компанию Owens and Minor Inc., отправляющую маски, медицинские халаты и перчатки в больницы и хирургические центры по всей стране, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп совершит первый визит в долину Лихай в четверг, где он посетит дистрибьютора медицинского оборудования в городе Аппер-Макунги", - сообщил Дир в своем твиттере.

Этот визит станет для Трампа первым в долину Лихай и 18-м в Пенсильванию с момента вступления в должность в 2017 году.

Это уже вторая поездка президента США за две недели после поездки в Аризону на фабрику Honeywell International Inc по изготовлению защитных масок.

Теги: #сша #трамп #пенсильвания #поездка
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