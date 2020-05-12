Первомайская детская поликлиника на Харьковщине закрывается на карантин из-за COVID-19

В г.Первомайский Харьковской области со вторника, 12 мая, детская поликлиника закрывается на карантин, поскольку у ее сотрудников подтвержден COVID-19, сообщил городской голова Николай Бакшеев.

"В связи с лабораторным подтверждением у нескольких медицинских работников детской поликлиники инфицирования COVID-19, она закрывается на карантин с (12.05.2020) для проведения работ по дезинфекции и обследования остального персонала. Одновременно служба семейных врачей организовывает прием детей специалистами, у которых ПЦР-тест негативный, то есть они здоровы", - написал Бакшеев на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту он уточнил, что двое медиков госпитализированы, в том числе первая и самая старшая заболевшая (79 лет). По словам Бакшеева, на днях она была переведена из палаты интенсивной терапии в общее отделение областной инфекционной больницы и врачи дают положительный прогноз в отношении исхода болезни. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции.