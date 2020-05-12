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02:31 12.05.2020

В Житомирской области подтверждено 525 случаев инфицирования COVID-19 – ОГА

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В Житомирской области подтверждено 525 случаев инфицирования COVID-19 – ОГА

В Житомирской области подтверждено 525 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.

«Сегодня, 11 мая, на Житомирщине лабораторным путем подтвердили еще два новых случая заболевания коронавирусом…Сейчас в Житомирской области уже 525 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 182 пациента, в Коростенском районе - 101 и в Бердичевском районе – 98», - говорится в сообщении, на официальном сайте Житомирской ОГа в понедельник вечером.

Новые случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 обнаружили у жителей Житомира и Радомышля (в Житомире - 1 женщина 46 лет и в Радомышле 1 женщина 63 лет).

Теги: #вирус #украина #житомирщина
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