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02:28 12.05.2020

Трамп поздравил нового премьера Ирака со вступлением в должность

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Трамп поздравил нового премьера Ирака со вступлением в должность

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи со вступлением в должность.

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, чтобы поздравить его с утверждением в Совете представителей Ирака", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.

Президент США выразил поддержку Ираку во время продолжающейся глобальной пандемии коронавируса и подчеркнул общую заинтересованность в достижении прочного разгрома ИГИЛ.

"Президент Трамп также призвал премьер-министра обратиться к требованиям иракского народа о проведении реформ и законных досрочных национальных выборов", - добавил представитель Белого дома.

Теги: #ирак #сша #президент #премьер
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