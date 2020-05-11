Председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко призывает немедленно начать вводить страховую медицину, сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».

«Мы завтра внесем в парламент всеобъемлющий, с учетом всех деталей, законопроект об учреждении в Украине страховой медицины на всех уровнях. Это опыт и практика развитых стран мира. Здоровье каждого украинца должно быть застраховано. Должно быть обеспечено финансирование всех медицинских услуг для детей, для работающих людей, для безработных и пенсионеров», - заявила Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Тимошенко, финансирование страховой медицины должно происходить как минимум из четырех источников взносов самого человека, средств работодателя, который должен получить соответствующее налоговые льготы, а также средств государственного и местного бюджетов.

«Когда мы сделаем для человека такую ​​страховку, которая имеет многоисточниковое финансирование, мы сможем минимум в четыре-пять раз поднять объем средств, направляемых на финансирование системы здравоохранения», - убеждена Тимошенко.