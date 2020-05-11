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22:35 11.05.2020

В Хмельницкой области подтверждено 186 случаев инфицирования COVID-19 – ОГА

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В Хмельницкой области подтверждено 186 случаев инфицирования COVID-19 – ОГА

В Хмельницкой области подтверждено 186  случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 по состоянию на 21.00 понедельника, сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

«Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 21-00 11 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 183 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 53 выздоровели, 7 летальных случаев», - говорится в сообщении ОГА на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

5 новых случаев инфицирования COVID-19 выявлены: 1 в Хмельницком, 1  в Славуте и 3  в Нетешине.

Теги: #коронавирус #украина #хмельницкая
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