В Хмельницкой области подтверждено 186 случаев инфицирования COVID-19 – ОГА

В Хмельницкой области подтверждено 186 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 по состоянию на 21.00 понедельника, сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

«Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 21-00 11 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 183 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 53 выздоровели, 7 летальных случаев», - говорится в сообщении ОГА на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

5 новых случаев инфицирования COVID-19 выявлены: 1 в Хмельницком, 1 в Славуте и 3 в Нетешине.